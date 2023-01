Egitto: le istituzioni islamiche stanzieranno 1,6 miliardi di dollari nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società finanziaria internazionale per il commercio islamico (Itfc) e la Corporazione islamica per lo sviluppo del settore privato hanno annunciato il lancio del loro programma di lavoro annuale per l'anno 2023 in Egitto, che prevede investimenti pari a 1,6 miliardi di dollari. Lo riferisce un comunicato stampa del governo egiziano. Il programma di lavoro annuale dell'Itfc in Egitto prevede fondi per 1,5 miliardi di dollari, mentre la Corporazione fornirà finanziamenti alla società egiziana General Petroleum Corporation per un valore di 800 milioni e alla Autorità generale per la fornitura di prodotti per un valore di 700 milioni. La Fondazione cercherà di fornire linee di finanziamento alle banche egiziane locali, tra cui Banque Misr e la Banca nazionale d'Egitto, per sostenere le piccole e medie imprese. La Corporazione islamica per lo sviluppo del settore privato ha firmato con il governo egiziano il suo programma aziendale annuale per l'anno 2023 a sostegno del settore privato e delle piccole e medie imprese con circa 120 milioni di dollari. (Cae)