Ucraina: S. Craxi (FI), comune preoccupazione di Italia e Polonia per sviluppi crisi

18 ottobre 2021

- La senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama, Stefania Craxi, ha incontrato oggi l'Ambasciatore della Repubblica di Polonia, S.E. Sig.ra Anna Maria Anders. “Nel corso del lungo colloquio – ha detto Craxi – è emersa la comune preoccupazione per i recenti sviluppi della guerra in Ucraina: ci siamo soffermate sull'atteggiamento della vicina Bielorussia e abbiamo posto l'accento sugli effetti che il conflitto sta producendo, con conseguenze negative non solo nell'Europa orientale ma anche nella vasta area del Mediterraneo allargato, centro nevralgico geopolitico per l'Italia e per l'Europa, nel presente e nel futuro”. “Per questa ragione – ha proseguito –, dobbiamo continuare a lavorare in maniera sinergica e unitaria, sia come Occidente che come Unione europea, per affrontare risolutamente le sfide che si stagliano al nostro orizzonte". (Rin)