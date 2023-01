Brasile: Lula, chiedo scusa ad Argentina per "volgarità" dette da Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha "chiesto scusa" al popolo argentino per tutte le "volgarità" dette dal suo predecessore, Jair Bolsonaro. "Chiedo scusa per tutte le volgarità che l'ultino presidente del Brasile ha detto al presidente Alberto Fernandez e a gli argentini", ha detto Lula tornando a definire Bolsonaro un "genocida" per la scelte fatte durante la pandemia. "Un Paese con la grandezza del Brasile, con i seimila chilometri di frontiera con l'amata America Latina, un Paese grande dal punto di vista industriale ed economico non ha diritto di cercarsi nemici. Abbiamo bisogno di costruire amicizie e partnership", ha detto Lula nella conferenza stampa seguita all'incontro con Fernandez. (Abu)