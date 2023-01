Piemonte: assessore Agricoltura su Psa, serve persona unica di riferimento per coordinare enti coinvolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Regione abbiamo sollecitato questa riunione sulla gestione dell’emergenza della peste suina africana affinché la Provincia, con i Servizi veterinari e le associazioni venatorie, possa fare strategia per poter organizzare le attività di contenimento e monitoraggio della Psa. Lo ha affermato l’assessore regionale Marco Protopapa all’incontro convocato dalla Provincia di Alessandria sul contenimento della Peste suina africana “Abbiamo necessità di una persona unica di riferimento che possa coordinare tutti gli enti coinvolti nell’emergenza e occorrono stanziamenti agli enti stessi. Anche alla luce dell’ultima riunione ministeriale del Gruppo operativo degli esperti Psa, che si è tenuta il 10 gennaio, il Piemonte ribadisce l’importanza di non porre ostacoli allo svolgimento delle attività venatorie di depopolamento al cinghiale”, ha concluso. (Rpi)