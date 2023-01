Sardegna: Portovesme srl, accordo per scongiurare fermata impianti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi l’Europa - ha detto il Presidente Solinas - è totalmente dipendente dall’est asiatico per l’acquisto di accumulatori al litio, verso i quali si orientano i progetti di riconversione dell’azienda, e Portovesme potrebbe rappresentare il primo polo industriale che renderebbe autonomo il Continente. Abbiamo intanto, nell’immediato, creato le condizioni per salvaguardare il lavoro e restituire una prospettiva più serena ai lavoratori e alle loro famiglie”. Il governatore sardo ha precisato che “abbiamo a cuore le sofferenze di tanti lavoratori che hanno visto in questi anni sul loro percorso professionale e personale molti pericoli e ostacoli. Credo, ha aggiunto, che questo risultato oggi raggiunto possa davvero garantire al territorio una prospettiva di serenità e una ripresa delle produzioni che contribuirà al benessere non solo del Sulcis, ma di tutta la Sardegna”. (Rsc)