Milano: Sardone (Lega), Sala faccia pagare il biglietto Atm a tutti e tagli le consulenze inutili in Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco Sala, insiste sul fatto che il trasporto pubblico costi troppo, ma si dimentica che Regione Lombardia è la regione italiana che più investe in tal senso che se i numeri non tornano dovrebbe preoccuparsi di far pagare il biglietto Atm a tutti, comprese le migliaia di extracomunitari che ogni giorno viaggiano a scrocco su metropolitane, tram e filobus". Lo afferma in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino milanese della Lega sottolineando che "può anche portare il ticket a 10 euro, ma se non si fanno controlli poco cambia... Inoltre Sala dovrebbe tagliare le spese improduttive, vedi le consulenze inutili che ha distribuito a destra e a manca, senza che queste incidano su una migliore qualità di vita per i milanesi". "Continuare a ripetere che il trasporto pubblico è un'eccellenza di Milano - conclude - è una bugia bella e buona: a fine mese le corse dei mezzi di superficie saranno tagliate del tre per cento, le aggressioni ai dipendenti Atm e i borseggi a pendolari e turisti non fanno più notizia, i tempi d'attesa, specie in periferia, sono abnormi e diversi quartieri della città sono sguarniti. Questa sarebbe l'eccellenza milanese?". (Com)