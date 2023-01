Medio Oriente: Qatar, da domani assistenza a circa 100mila famiglie povere a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato del Qatar per la ricostruzione di Gaza ha annunciato che, in collaborazione con il Fondo per lo sviluppo del Qatar (Qffd), inizierà domani, 24 gennaio, a erogare le somme di assistenza in denaro di gennaio alle famiglie bisognose nella Striscia di Gaza. Il presidente del Comitato per la ricostruzione di Gaza, l'ambasciatore Mohammed al Emadi, ha dichiarato che sarà fornita assistenza in denaro a circa 100.000 famiglie indigenti nei governatorati della Striscia di Gaza, che riceveranno 100 dollari per famiglia, riferisce il quotidiano "The Peninsula". L'ambasciatore Al Emadi ha sottolineato che il processo di distribuzione avverrà attraverso le Nazioni Unite e i centri di distribuzione individuati nei governatorati della Striscia di Gaza. Il Qatar eroga una sovvenzione umanitaria mensile a sostegno delle famiglie palestinesi della Striscia di Gaza. (Res)