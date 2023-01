Libano: Hezbollah, rapporto con Corrente patriottica libera “va nella stessa direzione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto tra il movimento sciita filo-iraniano libanese Hezbollah e il Corrente patriottica libera (Cpl) fondato dall'ex presidente Michel Aoun non è conflittuale e “va nella stessa direzione”. Lo ha detto Hussein al Khalil, assistente politico del segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, dopo l'incontro con il leader della cpl, Gebran Bassil, che guida la delegazione del partito. "L'incontro è stato molto franco e chiaro sulla questione dell'elezione del presidente della Repubblica e sulla formazione del nuovo governo e questo incontro non sarà l'ultimo", ha proseguito l’esponente del movimento sciita, sottolineando che "Hezbollah ha la sua opinione sul piano giuridico tra cui la questione delle indagini per l’esplosione del 4 agosto 2020 nel porto di Beirut”. "Per noi, il partenariato (con Cpl) è fondamentale", ha spiegato Al Khalil. Secondo alcune informazioni trapelate nei giorni scorsi, Hezbollah avrebbe chiesto a Bassil di sostenere la candidatura del leader del movimento Marada, Suleiman Franjieh alla presidenza libanese.(Lib)