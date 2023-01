Germania-Slovacchia: presidente Caputova in visita a Berlino domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovacca, Zuzana Caputova, sarà a Berlino domani per incontrare l’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier. L'agenzia di stampa "Tasr" ne è stata informata dal portavoce presidenziale, Martin Strizinec. Quello di domani sarà il loro secondo incontro dopo la rielezione di Steinmeier a capo dello Stato nel febbraio 2022. L’ultimo incontro è avvenuto nell'aprile dello scorso anno a Kosice. "Il tema della loro conversazione di domani al Palazzo di Bellevue a Berlino saranno le relazioni bilaterali e la cooperazione tra i due Paesi, anche nel contesto del trentesimo anniversario dell'instaurazione di reciproche relazioni diplomatiche", ha affermato Strizinec. Il portavoce ha aggiunto che il presidente Steinmeier dovrebbe anche aprire una serie di dibattiti su come le democrazie possono affrontare le sfide attuali, a cui intende invitare regolarmente personalità della vita politica e sociale europea. "Diversi giornalisti, intellettuali ed esperti dalla Slovacchia e dalla Germania discuteranno insieme ai capi di entrambi gli Stati", ha aggiunto il portavoce. Nel pomeriggio, Caputova riceverà a Berlino il premio europeo Schwarzkopf. La fondazione Schwarzkopf Young Europe lo assegna a personalità o istituzioni della vita pubblica che si impegnano per un'Europa pacifica, unita e sostenibile. (Vap)