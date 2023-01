Germania: Russwurm (Bdi), la competitività globale del Paese è a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “competitività globale” della Germania come Paese industriale è “a rischio” a causa delle imposte che gravano sulle sue aziende. È quanto dichiarato dal presidente della Federazione dell'industria tedesca (Bdi), Siegfried Russwurm, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo Russwurm, in un confronto internazionale tra fattori di localizzazione, la Germania è in fondo alla classifica. In particolare, Stati Uniti, Canada, Svezia, Austria e Svizzera offrono le condizioni migliori. Il presidente del Bdi ha quindi esortato il governo federale a utilizzare la politica fiscale per continuare a consentire la creazione di valore in Germania. A tal fine, le imposte sulle società dovrebbero scendere da circa il 30 per cento alla media internazionale del 25 per cento. Russwurm ha poi ricordato che l'onere fiscale medio nominale sulle società nell'Ue è di circa il 21 per cento. Allo stesso tempo, il presidente del Bdi si è detto preoccupato che il “mostro della burocrazia” del diritto tributario tedesco venga alimentato con l'attuazione dell'imposta minima globale sulle imprese. Per Russwurm, questo sarebbe “un incubo”. A sua volta, la sottosegretaria alle Finanze tedesca Katja Hessel del Partito liberaldemocratico, ha spiegato il dilemma in cui si trova la sua formazione, da sempre attenta agli interessi delle imprese. La Fdp vorrebbe migliorare il diritto tributario, ma ciò è difficilmente possibile nel governo che forma con il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e i Verdi. Secondo Hessel, le norme sulle imposte devono garantire la competitività, ma nella coalizione al governo in Germania vi sono “una o due sfumature” in merito alle aliquote fiscali e alle questioni di equità. A ogni modo, si vuole evitare la creazione di “un mostro burocratico”, ma non è facile perché ogni nuovo compito fiscale comporta nuova burocrazia. “Spero che non sarà un incubo, ma non sarà nemmeno una ninna nanna”, ha infine affermato la sottosegretaria alle Finanze tedesca. (Geb)