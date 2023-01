© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: ministra Ribera, adesione Germania a interconnettore idrogeno è estremamente importante - L'adesione della Germania all'interconnettore europeo dell'idrogeno H2Med promosso da Spagna e Francia, che contribuirà a svincolare l'Ue dal petrolio e dal gas russo, è "estremamente importante" poiché implica la partecipazione all'intera struttura di governance e al finanziamento di questa infrastruttura. Lo ha detto la ministra della Transizione ecologica spagnola, Teresa Ribera, in alcune dichiarazioni all'emittente televisiva "La Sexta". La ministra ha sottolineato che questo progetto è un esempio di ciò che la Spagna ha chiesto: che le interconnessioni non possono essere viste solo come una questione bilaterale tra due Paesi, ma come un modo per "rafforzare" l'Europa e per essere più "solidi". "Stiamo progettando qualcosa che ha ancora molta strada da fare, ma che sarà uno dei grandi contributi alla decarbonizzazione dei processi industriali", ha sottolineato Ribera, che ha anche ribadito l'obiettivo di dare "solvibilità" alle energie rinnovabili con energia immagazzinabile. Interrogata sul pacchetto di misure adottate dall'Ue per ridurre la dipendenza dai combustibili russi, Ribera ha rimarcato lo "sforzo spettacolare e il segnale enormemente positivo" quando l'Europa "reagisce insieme" passando da una dipendenza di oltre il 60 per cento dai combustibili russi a circa il 7 per cento dal gas e praticamente nulla dal petrolio e dal carbone. "Continueremo a convivere con questi combustibili, ma quanto più velocemente agiremo, tanto maggiore sarà l'autonomia strategica che otterremo", ha ammonito la ministra spagnola. Per quanto riguarda l'approvvigionamento della Spagna, Ribera ha dichiarato che è "assolutamente garantito", ma che potrebbero esserci "tensioni" sui prezzi in caso di aumento della domanda, motivo per cui ha insistito sulla necessità di fare un "uso intelligente dell'energia". (segue) (Res)