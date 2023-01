© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Estonia: Tallinn espelle l’ambasciatore russo - L’Estonia ha deciso di espellere l’ambasciatore russo a Tallinn in risposta all’espulsione del proprio ambasciatore a Mosca. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Tallinn, per il quale il rappresentante diplomatico russo dovrà lasciare il Paese entro il 7 febbraio. “Continueremo a sostenere l’Ucraina dinanzi agli attacchi su larga scala della Russia e facciamo appello ai Paesi che la pensano come noi affinché aumentino la loro assistenza all’Ucraina”, ha affermato in una dichiarazione il ministro degli Esteri estone, Urmas Reinsalu. (Res)