I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Meloni, soluzione a crisi è mix energetico - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricordato che l’Algeria è “il nostro principale fornitore di gas” ed oggi “sono state firmate due intese fra Eni e Sonatrach: un'intesa finalizzata a ridurre le emissioni di gas serra, quindi per uno sviluppo sostenibile, e l'altra per giungere ad un incremento delle esportazioni di energia dall'Algeria all'Italia e potenzialmente all'Ue, studiando anche la realizzazione di un nuovo gasdotto per l'idrogeno. Insomma un meccanismo di mix che individuiamo come possibile soluzione alla crisi energetica in atto”. Lo ha affermato nel corso della conferenza stampa al termine dell’intorno, ad Algeri, con il il presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune. (segue) (Res)