I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Algeria-Italia: Tebboune, azione congiunta per rafforzare stabilità nel Mediterraneo - Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno espresso “viva preoccupazione sulla moltiplicazione dei focolai di tensione, con impatti negativi sulla stabilità dell’Africa”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa ad Algeri il capo dello Stato, Tebboune. “Abbiamo deciso di adoperarci congiuntamente per rafforzare la stabilità e la pace nella regione mediterranea”, ha aggiunto. (segue) (Res)