- Algeria-Italia: Tebboune, concordi su svolgimento elezioni in Libia - Italia e Algeria hanno posizioni identiche su gran parte delle questioni internazionali, tra cui lo svolgimento delle elezioni in Libia. Lo ha dichiarato il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, durante la conferenza stampa con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad Algeri. Durante il colloquio “abbiamo anche discusso dei conflitti che hanno scosso la sicurezza internazionale, in particolare la crisi alimentare in Africa”, ha aggiunto Tebboune. Riguardo alla situazione in Mali, il capo dello Stato algerino ha affermato: “Sosteniamo tutte le posizioni legali in Mali e gli sforzi delle Nazioni Unite”. Sul tema del Sahara Occidentale, Tebboune ha accolto con favore “la posizione dell'Italia, che sostiene gli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite e il diritto del popolo saharawi a scegliere il proprio destino”. Sul processo di pace in Medio Oriente, Tebboune ha dichiarato: “Abbiamo concordato di opporci a tutte le azioni coloniali in Cisgiordania”. (Res)