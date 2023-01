I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: il 67 per cento disapprova operato presidente Boric - Il 67 per cento dei cileni disapprova l’operato del presidente Gabriel Boric, mentre il 27 per cento afferma di approvarlo. E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio pubblicato dall'istituto Cadem. Il dato migliora leggermente rispetto a quello pubblicato il 15 gennaio, in cui Boric è bocciato dal 70 per cento dei cileni. In calo anche il gradimento di singoli ministri. Il gradimento di Giorgio Jackson, ministro dello Sviluppo sociale, scende al 29 per cento, il livello più basso dallo scorso marzo. Il calo anche il livello di approvazione del ministro dell’Economia, Nicolas Grau, sceso al 38 per cento, meno 5 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente. Mantengono invece un gradimento sopra il 50 per cento i ministri dell'ala socialista del governo, come il ministro delle Abitazioni Carlos Montes, il ministro delle Finanze, Mario Marcel, e la ministra dell'Interno, Carolina Tohá. (segue) (Res)