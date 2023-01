© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile-Venezuela: vertice Celac, atteso in serata possibile incontro Lula-Maduro - I presidenti di Brasile e Venezuela, Luiz Inacio Lula da Silva e Nicolas Maduro, si incontreranno a Buenos Aires, Argentina, nel pomeriggio di oggi (la serata in Italia). Lo scrivono i media regionali citando fonti del governo del Brasile. L'incontro è parte della folta agenda di appuntamenti costruiti attorno al VII vertice della Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac), che si terrà domani nella capitale argentina. Maduro - invitato dall'anfitrione del vertice, il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez -, dovrebbe arrivare nel pomeriggio, anche se la sua presenza non è stata ancora confermata ufficialmente. Al momento non si sa se l'incontro sarà seguito da dichiarazioni ufficiali o pronunciamenti alla stampa. Nei giorni scorsi di era parlato anche di un possibile incontro con il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, da ieri sera a Buenos Aires. (segue) (Res)