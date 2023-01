I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: attacco alle istituzioni, governo proroga schieramento della Forza nazionale - Il ministero della Giustizia del Brasile ha autorizzato la proroga fino al 4 febbraio del dispiegamento delle truppe della Forza Nazionale per affiancare il personale delle forze di sicurezza del Distretto federale (Brasilia). Lo riferisce l'agenzia di stato "Agencia Brasil". La Forza nazionale (Fns) è una struttura di polizia alle dipendenze del ministero della Giustizia composta da agenti precettati delle corporazioni di polizia militare di tutti gli stati, impiegata per incarichi specifici e per tempo limitato su disposizione del governo federale. La Fns è operativa nella capitale federale Brasilia a seguito delle depredazioni dei palazzi istituzionali dello scorso 8 gennaio da parte di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro. (segue) (Res)