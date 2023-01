I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: 502 morti per colera da ottobre - Almeno 502 persone sono morte di colera ad Haiti dall’inizio dell’epidemia nel Paese, lo scorso ottobre. Lo riferisce il sito di informazione “Haiti Libre” citando i dati del Dipartimento di epidemiologia del ministero della Salute aggiornati al 16 gennaio. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel Paese caraibico si registrano 1.870 casi confermati e 20.823 ospedalizzazioni. Lo scorso 18 dicembre ha preso il via ad Haiti la campagna di vaccinazione contro il colera. Il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, ha reso noto che, secondo l’Organizzazione panamericana della sanità (Ops), nella capitale, Port-au-Prince, sono arrivate quasi 1,2 milioni di dosi di vaccini orali e che le prime persone a ricevere il vaccino si trovano in alcuni dei quartieri più vulnerabili della città, così come nel comune di Mirebalais, nel nord. (Res)