I fatti del giorno - Medio Oriente

- Iran: portavoce ministero Esteri, prosegue scambio messaggi con Stati Uniti ma escludiamo colloqui diretti - Lo scambio di messaggi tra Iran e Stati Uniti in merito al rilancio dell’accordo sul nucleare è in corso, ma Teheran esclude qualsiasi negoziato bilaterale diretto con il governo di Washington. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, parlando oggi ai giornalisti nel punto stampa settimanale. “Per più di 40 anni, il governo degli Stati Uniti ha avuto una lunga storia di approcci sbagliati, non costruttivi e distruttivi nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran”, ha affermato Kanaani, riferendosi alle relazioni Teheran-Washington. “La natura del comportamento degli Stati Uniti nei confronti della nazione e del governo iraniani è ostile”, ha aggiunto il portavoce della diplomazia di Teheran, osservando che per quanto riguarda la questione delle sanzioni, “il governo degli Stati Uniti ha commesso gravi violazioni dei diritti umani”. Per quanto riguarda l'ultimo stato dei colloqui per il rilancio del Piano globale d’azione congiunto (il nome tecnico dell’accordo sul nucleare iraniano), Kanaani ha sottolineato che l'agenda di Teheran “persegue la questione nucleare e revoca le sanzioni crudeli e unilaterali contro l'Iran”. Lo scambio di messaggi tra le due parti è in corso, ha dichiarato Kanaani, aggiungendo che il "mancato svolgimento di incontri ufficiali non significa mancato scambio di messaggi e opinioni”. (segue) (Res)