- Iran: Usa, nuove sanzioni per viceministro dell’Intelligence e vertici dei pasdaran - L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti della Fondazione delle cooperative del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc), i cosiddetti pasdaran, e di cinque componenti del consiglio di amministrazione. In una nota, il Tesoro ha anche confermato nuove misure nei confronti del viceministro dell’Intelligence e della Sicurezza, Naser Rashedi, e di quattro comandanti dei pasdaran. “I provvedimenti annunciati oggi, in coordinamento con l’Unione europea e il Regno Unito, vanno a colpire un pilastro economico fondamentale per il finanziamento della brutale repressione che le autorità di Teheran stanno portando avanti contro i cittadini che protestano per vedere rispettati i propri diritti”, ha commentato il sottosegretario Usa con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. La Fondazione delle cooperative è un conglomerato economico fondato da alti funzionari delle guardie della rivoluzione islamica, che si occupa di gestire gli investimenti dell’organizzazione in una serie di settori strategici per l’economia nazionale. Tra le personalità sanzionate ci sono il presidente, Ali Asghar Norouzi; il vicepresidente, Seyyed Amin Ala Emami Tabatabai; e altri tre membri del consiglio di amministrazione, Ahmad Karimi, Yahya Ala’oddini e Jamal Babamoradi. A questi si aggiungono Mohammad Nazar Azimi, comandante della divisione Najaf Ashraf dei pasdaran; il suo vice, Kourosh Asiabani; il comandante dei pasdaran nella provincia di Isfahan, Mojtaba Fada; e il comandante della divisione di Qom, Hossein Tanavar. (segue) (Res)