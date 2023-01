I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Iran: Regno Unito annuncia nuove sanzioni contro individui e entità del "regime"- Il Regno Unito ha ora imposto 50 nuove sanzioni a individui e entità iraniane per la "brutale repressione" nel paese e per le violazioni dei diritti umani da parte del "regime", inclusa la repressione delle proteste antigovernative e la recente esecuzione del cittadino di doppia nazionalità britannico-iraniana Alireza Akbari. Lo ha dichiarato in una nota il governo del Regno Unito. Queste sanzioni impongono il congelamento dei beni e il divieto di viaggio nel Regno Unito alle persone sanzionate. Commentando la decisione del governo, il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, ha scritto su Twitter: "Insieme ai nostri partner globali, stiamo imponendo ulteriori sanzioni al regime iraniano. Non ci possono essere nascondigli per i violatori dei diritti umani". (segue) (Res)