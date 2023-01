© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: giornalista “Lbci” a “Nova”, motivo aggressione contro nostra sede ancora sconosciuto - Non sappiamo ancora quale sia il motivo e l’obiettivo della granata lanciata ieri sera contro la sede dell’emittente televisiva libanese “Lbci”. Lo ha dichiarato un giornalista del canale televisivo, Bassam Abou Zeid, ad “Agenzia Nova”, raccontando di trovarsi in studio insieme ad altri suoi colleghi quando ha avuto luogo l’incidente. In particolare, secondo quanto emerso dai video delle telecamere di sorveglianza, due individui a bordo di una motocicletta hanno lanciato una granata contro l’edificio di “Lbci”, provocando danni alle auto parcheggiate. L'episodio si è verificato dopo che i comici Hussein Kaouk e Mohammed Dayekh e la rete televisiva hanno ricevuto minacce per un siparietto comico, trasmesso da “Lbci” sui propri canali social, ritenuto essere offensivo per i musulmani sciiti. "Sul posto sono giunte le forze di sicurezza e dell’esercito, le quali hanno aperto un'inchiesta, e anche oggi stanno cercando di saperne di più, ma per ora non c'è ancora nulla di nuovo", ha fatto sapere Abou Zeid. In tale quadro, dal governo libanese sono giunte voci di condanna per l’accaduto. Il ministro dell'Informazione uscente, Ziad Makary, l’ha definito “inaccettabile”, mentre il premier Najib Miqati si è impegnato a salvaguardare la “libertà di stampa”. In un colloquio telefonico con l’amministratore delegato di "Lbci" Pierre El Daher, il primo ministro ha sottolineando che "le indagini saranno intensificate fino a quando non saranno svelate le circostanze dell'incidente". (segue) (Res)