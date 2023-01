Difesa: studio, sostegno all’Ucraina è un ostacolo a risposta Usa in eventuale conflitto con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno fornito dagli Stati Uniti all’Ucraina nel quadro della guerra con la Russia, con aiuti per più di 27 miliardi di dollari dall’inizio dell’amministrazione del presidente Joe Biden, sta iniziando a pesare sull’industria federale degli armamenti e rischia di indebolire la capacità di risposta statunitense nell’eventualità di un conflitto con la Cina. Uno studio firmato da Seth Jones, vice presidente del Centro per gli studi strategici e internazionali (Csis), un think tank con sede a Washington, sottolinea che le scorte di armamenti Usa si stanno riducendo rapidamente, e che il complesso militare-industriale non ha la capacità sufficiente a ripristinarli in maniera ugualmente veloce. (segue) (Was)