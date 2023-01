Difesa: studio, sostegno all’Ucraina è un ostacolo a risposta Usa in eventuale conflitto con la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La base industriale degli Stati Uniti nel campo della difesa non è preparata a sufficienza in funzione dell’attuale contesto di sicurezza: sarebbe adeguata in tempo di pace”, ha affermato Jones in una intervista con il “Wall Street Journal”. Lo studio, ha spiegato, dimostra che le forze armate statunitensi “finirebbero rapidamente le munizioni” in un eventuale conflitto di lungo periodo con la Cina nell’Indo-Pacifico. Tale assunzione si basa anche sui numeri riscontrabili in Ucraina: secondo lo studio, il numero di missili Javelin usati dai militari di Kiev dallo scorso agosto equivale a sette anni di produzione, se si considerano i dati del 2022. Allo stesso modo, i sistemi di difesa aerea Stinger forniti a Kiev equivalgono al numero esportato all’estero negli ultimi 20 anni. (Was)