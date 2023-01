© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: la presidente Tsai scrive a Papa Francesco, la guerra con la Cina "non è un'opzione" - La guerra tra Cina e Taiwan "non è un'opzione", ma solo rispettando la libertà e la sovranità del popolo taiwanese Pechino potrà avere "legami salutari" con Taipei. Lo ha scritto la presidente taiwanese Tsai Ing-wen in una lettera a Papa Francesco resa pubblica dal suo ufficio. "Nel mio discorso dello scorso anno per la Giornata nazionale, ho ribadito che la pace e la stabilità nello Stretto costituiscono il fondamento per lo sviluppo delle relazioni con Pechino e che un confronto armato non è assolutamente un'opzione", si legge nella missiva, scritta in risposta al messaggio inviato dal Papa il primo gennaio scorso in occasione della Giornata mondiale della pace. Tsai ha anche sottolineato come la guerra in Ucraina abbia portato il mondo ad apprezzare il valore della pace e del mantenimento della sicurezza regionale. "Solo rispettando l'impegno del popolo taiwanese verso la sovranità, la democrazia e la libertà si possono gettare le basi per la ripresa di un'interazione costruttiva attraverso lo Stretto", ha aggiunto la presidente. Il Vaticano, che pure ha recentemente rinnovato l'accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi, resta l'unico Stato in Europa ad avere relazioni diplomatiche con Taiwan. (segue) (Res)