- Pakistan: Assemblea nazionale, 45 deputati del Pti ritirano le dimissioni - Quarantacinque deputati del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) hanno ritirato le loro dimissioni dall’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, per ordine del leader del partito, l’ex primo ministro Imran Khan. Lo ha reso noto su Twitter un dirigente del Pti, Asad Umar, spiegando che l’iniziativa è stata presa perché il presidente dell’Assemblea, Raja Pervaiz Ashraf, rifiutava di accogliere le dimissioni in blocco e con l’obiettivo di mantenere la guida dell’opposizione. Lo scorso aprile 125 deputati hanno rassegnato le dimissioni, in seguito all’estromissione di Khan, e il vicepresidente che all’epoca presiedeva l’aula, Qasim Suri, ne aveva accettate 123. Il presidente Ashraf, invece, ne ha accolte solo undici e ha cominciato a convocare i parlamentari interessati singolarmente per verificarne le motivazioni. La scorsa settimana, dopo uno stallo di otto mesi, ne ha accolte altre 69. (segue) (Res)