- India: Rahul Gandhi, le priorità del Paese sono scuola, lavoro e Stato sociale - Scuola, occupazione e welfare sono le tre priorità dell’India. Lo ha dichiarato Rahul Gandhi, figura di spicco del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, in un’intervista pubblicata oggi, rilasciata durante la “Marcia dell’India unita” che lo sta portando da settimane in giro per il Paese. “Trasformerei il sistema dell’istruzione”, ha detto come prima cosa rispondendo alla domanda su che cosa farebbe nel caso in cui diventasse primo ministro. “Aiuterei le persone a produrre” e le imprese a crescere, ha proseguito. “Penso che l’India abbia bisogno che molte piccole imprese diventino più grandi perché il vero problema che abbiamo è la disoccupazione e con la concentrazione di ricchezza che abbiamo non risolveremo le cose”, ha spiegato il politico. “Proteggerei le persone in difficoltà: gli agricoltori, i lavoratori, i giovani che sono disoccupati”, ha aggiunto, sottolineando che la protezione sociale è il compito principale di uno Stato. L’intervista, rilasciata al sito di turismo e gastronomia “Curly Tales” è dedicata per il resto a temi personali: Rahul Gandhi parla della sua famiglia, dei suoi viaggi, dei suoi interessi. (Res)