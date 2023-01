Torino: assessora Mobilità, Ztl ambientale in fase di definizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Ztl ambientale andrà ad incidere e a migliorare la qualità dell'aria. Attualmente, nulla è ancora definito sulle tempistiche e non possiamo fare previsioni. Lo ha affermato in Commissione l'assessora alla Mobilità del Comune di Torino Chiara Foglietta commentando lo stato dell'arte della Ztl ambientale. "Abbiamo chiesto alla Regione di avviare un gruppo di lavoro con il ministero e noi attendiamo i necessari chiarimenti - ha continuato Foglietta -, in particolare relativamente alla possibilità per le future telecamere di multare i veicoli non in regola". Il perimetro della nuova Ztl ambientale dovrebbe essere tra corso Novara, Vigevano e Tortona: corso Potenza, Lecce, Trapani; corso Tirreno, Dante e l'asse lungo il Po. (Rpi)