Giustizia: Meloni, mettere mano su un certo utilizzo delle intercettazioni

- “È necessario mettere mano alle cose che non funzionano e quello che non funziona è un certo utilizzo che si fa delle intercettazioni”. Lo ha rimarcato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del punta stampa al termine dell’incontro, ad Algeri, con il il presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune. “Bisogna mettere mano a questo tema ma non c’è bisogno di uno scontro fra politica e magistratura ed anzi bisogna lavorare insieme per trovare le soluzioni”, ha concluso. (Rin)