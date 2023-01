Montenegro: ministra Esteri slovena, serio pericolo blocco negoziati di adesione con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è il serio pericolo che vengano fermati i negoziati di adesione tra l'Unione europea e il Montenegro. Lo ha detto la ministra degli Esteri della Slovenia, Tanja Fajon, oggi a Bruxelles prima del Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Unione europea. "Stiamo aspettando di vedere se il Montenegro riuscirà a nominare i giudici mancanti. All'inizio di febbraio ci sarà un sesto tentativo, se anche questo non avrà successo, c'è il grande pericolo che il Paese devii seriamente dal suo percorso europeo. Senza la Corte costituzionale è difficile immaginare elezioni presidenziali e parlamentari eque e appropriate, motivo per cui questo tentativo è cruciale per il progresso del Montenegro. C'è il serio pericolo che vengano fermati i negoziati di adesione, cosa che nessuno nell'Ue vuole. Ecco perché l'Ue sta aiutando il Montenegro a compiere alcuni passi. In questo momento non voglio parlarne, perché stiamo aspettando il completamento delle udienze dei candidati a giudici della Corte costituzionale. Per ora non c'è questo scenario e l'aspettativa è che il Montenegro faccia questo passo, visto che le elezioni presidenziali sono previste per marzo", ha detto Fajon. (Seb)