Balneari: Meloni, su direttiva non ho cambiato idea, convocheremo le associazioni

- “Sulla difesa dei nostri imprenditori balneari non ho cambiato idea”. Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine dell’incontro, ad Algeri, con il il presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune. Il presidente ha parlato di “una direttiva europea che non andava applicata” ma ora bisogna capire, alla luce della situazione, “quale sia la soluzione più efficace, strutturale e non temporanea: convocheremo le associazioni dei balneari” prima “del voto degli emendamenti sulla proroga delle concessioni”. (Rin)