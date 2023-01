Equo compenso: Varchi (Fd'I), professionisti vanno tutelati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge sull'equo compenso, "a prima firma del presidente Meloni, contiene tutti gli strumenti attesi da tempo contro il fenomeno di proletarizzazione delle professioni". Lo dice il deputato di Fratelli D'Italia, Carolina Varchi, capogruppo di Fd'I in commissione Giustizia a Montecitorio e relatrice in Aula del provvedimento. "Si tratta di un provvedimento già fortemente voluto da tutte le forze politiche nella scorsa legislatura, nella quale mancò solo l'ok al Senato perché diventasse legge - continua la parlamentare -. Ciò ne denota la bontà di fondo, frutto di un lungo percorso di ascolto delle professioni, perché definisce un primo perimetro di intervento su un fenomeno che si è acuito durante la pandemia, quando poche o nulle tutele furono date ai professionisti. Così daremo risposte a tutti i professionisti preoccupati che la propria opera intellettuale venga svenduta e sottopagata; loro meritano di sapere che hanno strumenti a difesa così come i committenti forti sanno che dovranno attrezzarsi per corrispondere un compenso equo ai loro collaboratori". (Rin)