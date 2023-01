Roma: prosegue la campagna della questura contro le truffe agli anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, il personale del VI Distretto Casilino ha incontrato, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, gli ospiti del centro anziani denominato "Villagio Breda", in via Di Grotte Celoni. Durante l'incontro, i poliziotti hanno illustrato le più comuni tecniche che truffatori, senza scrupoli, mettono in atto al fine di carpire la fiducia di persone più fragili. Inoltre, sono state distribuite locandine e brochure realizzate dalla Questura di Roma invitando i presenti a chiamare il Numero Unico di Emergenza, 112, in caso di necessità o bisogno, soprattutto se contattati o avvicinati da estranei che riferiscono di essere vecchi amici dei loro familiari, che in realtà cercano solo di accaparrarsi la loro fiducia. (Rer)