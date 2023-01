Ue: Federvini, fare chiarezza senza demonizzare bevande alcoliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco meno di un anno fa il Parlamento europeo approvava il piano di lotta contro il cancro, distinguendo nettamente tra consumo moderato e consumo dannoso di alcol. Le linee guida sulla sana alimentazione definite dal Crea - il principale Ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari con personalità giuridica di diritto pubblico - prevedono chiaramente una chiara distinzione tra consumo responsabile e abuso. “È necessaria chiarezza e grande precisione, non accettiamo informazioni superficiali, ambigue e basate su dati non sorretti da metodologie accettate da tutta la comunità scientifica”, ha dichiarato Micaela Pallini, Presidente di Federvini. “Il tema degli effetti dell’abuso di alcol – ha proseguito – è un argomento estremamente serio, che non può essere lasciato ad estemporanee dichiarazioni stampa di chi si improvvisa esperto del tema”. Nel simposio Assoenologi di Napoli di una settimana fa dedicato al rapporto tra vino e salute - evidenzia la nota di Federvini -, decine di scienziati hanno presentato relazioni che sottolineavano la distinzione tra consumo e abuso di alcol. Eppure, ogni giorno, interventi estemporanei, spesso male informati e svolti usando parole superficiali, creano confusione e allarme; puntano, nei fatti, a demonizzare le bevande alcoliche, accostandole alle sigarette e raccomandando misure di stampo proibizionistico nei confronti dei consumatori, il tutto senza indicare alcuna distinzione tra l’abuso e il tradizionale consumo consapevole, basato sulla convivialità e lo stile mediterraneo che contraddistingue il nostro Paese. (segue) (Com)