Regno Unito: ricerca, attese da più di 12 ore per 350 mila pazienti degli ospedali

- Un numero record di 350 mila pazienti ha aspettato più di 12 ore prima di essere ricoverato nei reparti di pronto soccorso degli ospedali l'anno scorso. Le cifre, che emergono da una ricerca del partito Liberal Democratici, mostrano un forte aumento dei ritardi dal 2015 e dal 2019, quando rispettivamente 1.306 e 8.270 pazienti hanno aspettato 12 ore prima di poter essere ricoverati. I medici hanno descritto la situazione come "insopportabile" tanto per i pazienti quanto per il personale, sollevando timori per l'efficienza del Servizio sanitario nazionale (Nhs) che sta attualmente affrontando ulteriori ondate di scioperi. (Rel)