Grecia: premier Mitsotakis, nostre misure efficaci contro “bombe inflazionistiche”

- Le misure attuate dal governo della Grecia hanno contribuito a “neutralizzare le bombe inflazionistiche” come i rincari sull’elettricità. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro, Kyriakos Mitsotakis, durante una conferenza stampa incentrata su economia, sviluppo e mercato del lavoro. Il premier ha parlato diffusamente dei rincari nel mercato energetico determinati dall’invasione russa dell’Ucraina, notando come il loro contenimento abbia richiesto l’intervento delle “banche centrali di tutte le economie avanzate”. “I tassi d’interesse sono stati aumentati per contenere la pressione inflazionistica. Tutti i Paesi hanno fatto ricorso alla totalità delle opzioni offerte dai loro bilanci statali per sostenere le famiglie e le imprese, soprattutto le più vulnerabili”, ha osservato Mitsotakis, notando come l’ultimo rapporto dell’autorità statistica ellenica (Elstat) abbia tuttavia evidenziato un rallentamento del tasso d’inflazione. (segue) (Gra)