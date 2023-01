Grecia: premier Mitsotakis, nostre misure efficaci contro “bombe inflazionistiche” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Grecia si è dotata di leggi e strumenti normativi che le consentono di monitorare il mercato con maggiore efficienza rispetto al passato”, ha aggiunto, rinnovando l’intenzione di ridurre le tasse in caso di vittoria alle elezioni parlamentari della prossima primavera. Il premier ha inoltre illustrato i risultati sin qui raggiunti nel contrasto della disoccupazione femminile, che in Grecia si è ridotta del 29,8 per cento tra il 2019 e il 2022. “Tra i giovani - ha aggiunto - la riduzione della disoccupazione relativa alla fascia 15-29 anni è stata del 7,5 per cento in Unione europea, mentre in Grecia del 17,5 per cento”. Dati, questi, che hanno contribuito a proiettare “un’immagine molto positiva della Grecia all’estero”, ha evidenziato Mitsotakis, invitando tuttavia a non trascurare le problematiche che ancora affliggono la società greca. (Gra)