Grecia: Meccanismo unico di vigilanza terrà uno stress test sulle banche elleniche

- Le banche greche saranno sottoposte a test di stress sul capitale per ottenere il via libera dal meccanismo di vigilanza della Banca centrale europea per il sistema bancario europeo in modo da distribuire dividendi agli azionisti, lo ha dichiarato il capo del Consiglio di amministrazione del Meccanismo unico di vigilanza (Mvu) Andrea Enria al quotidiano greco "Kathīmerinī". Una volta che gli istituti di credito avranno negoziato con successo gli stress test del Mvu, potranno distribuire i dividendi ai loro azionisti, ha affermato Enria durante una visita ad Atene la scorsa settimana. L'economista ha poi spiegato che l'esercizio del dividendo si baserà principalmente sulle previsioni delle banche per i prossimi tre anni e dovrebbe essere un po' più "leggero" rispetto alle ipotesi degli stress test standard condotti dalle autorità di vigilanza. (segue) (Gra)