Grecia: Meccanismo unico di vigilanza terrà uno stress test sulle banche elleniche (2)

- Enria ha inoltre riconosciuto i significativi progressi che le banche greche hanno registrato nel consolidamento dei propri bilanci e, nonostante l'aumento dei tassi di interesse favorisca la loro redditività, invita le banche a costruire maggiori riserve di capitale in futuro. Il rappresentante della Bce ha anche affermato che il settore bancario è in una posizione molto più forte rispetto al passato, nonostante la pandemia, la guerra in Ucraina e lo shock energetico. (Gra)