Brasile-Venezuela: vertice Celac, atteso in serata possibile incontro Lula-Maduro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro con Maduro confermerebbe il taglio che Lula intende dare al suo viaggio in Argentina, la prima missione internazionale da quando si è insediato per la terza volta come presidente del Brasile. L'ex sindacalista intende riportare il Paese al centro dell'architettura geopolitica regionale, proprio rientrando in quell'organismo, la Celac, da cui l'ex presidente, Jair Bolsonaro, aveva deciso di sospendersi per non voler condividere l'agenda con governi neo-socialisti. Un ruolo che Brasilia intende riaffermare innanzitutto rilanciando la "relazione strategica" con l'Argentina, come recita un articolo a quattro mani Lula-Fernandez pubblicato sabato. (segue) (Abu)