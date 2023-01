Brasile-Venezuela: vertice Celac, atteso in serata possibile incontro Lula-Maduro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia dell'arrivo di Maduro a Buenos Aires è peraltro preceduta da non poche polemiche. Patricia Bullrich, ex ministra della Sicurezza dell'Argentina e attuale leader delle opposizioni, chiederà all'agenzia antidroga Usa (Dea) di arrestare il presidente venezuelano nel caso di un suo sbarco. "Presenterò una richiesta alla Dea perché Maduro è ricercato per la sua partecipazione al cartello de 'los Soles'", ha detto Bullrich ricordando, in un'intervista radiofonica, le denunce pendenti nella giustizia Usa sul presunto coinvolgimento di Maduro in reati di narcotraffico. Buenos Aires, ha spiegato Bullrich, si potrebbe muovere grazie all'accordo di cooperazione che Usa e Argentina hanno stabilito nel 1998. "Se un argentino de nuncia che una persona ricercata negli Usa si trova qui, gli uffici della Dea possono intervenire e operare per l'arresto in modo che si possa procedere all'estradizione", ha detto. Fonti del governo argentino hanno peraltro precisato ai media che la Celac è un "meccanismo di dialogo" e non "espelle nessuno". (segue) (Abu)