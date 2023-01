Brasile-Venezuela: vertice Celac, atteso in serata possibile incontro Lula-Maduro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offensiva di Bullrich, presidente di Proposta repubblicana (Pro) e tra le leader del fronte antigovernativo, era iniziata nei giorni scorsi. "Se Nicolas Maduro viene in Argentina, deve essere arrestato in maniera immediata per aver commesso reati di lesa umanità. Così come è successo con (l'ex presidente del Cile, Augusto) Pinochet a Londra, nel 1998. La giustizia deve agire a tutela del rispetto universale dei diritti umani"; aveva scritto la settimana scorsa Bullrich in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Una denuncia cui se ne aggiungono altre presentate da altre associazioni in difesa dei diritti umani. Al momento, comunque, non c'è ancora conferma della presenza di Maduro a Buenos Aires. (segue) (Abu)