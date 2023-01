Energia: algerina Sonatrach, firmati oggi due memorandum di intenti con Eni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente e amministratore delegato della compagnia nazionale per gli idrocarburi algerina Sonatrach, Toufik Hakkar, e l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato oggi due memorandum d'intenti strategici, che definiranno i futuri progetti congiunti relativi all'approvvigionamento energetico, alla transizione energetica e alla decarbonizzazione. Lo riferisce un comunicato stampa di Sonatrach, indicando che gli accordi sono stati firmati alla presenza del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, e del presidente del Consiglio dei ministri italiano, Giorgia Meloni. Il primo memorandum di intenti strategici mira a identificare le migliori opzioni per aumentare le esportazioni di energia dell'Algeria verso l'Europa, al fine di garantire la sicurezza energetica, sostenendo al contempo una transizione energetica sostenibile. L’intesa si baserà sulla valutazione dei seguenti quattro assi: l'estensione della capacità di trasporto di gas esistente, la posa di un nuovo gasdotto per il trasporto di gas naturale e in alternativa idrogeno e ammoniaca blu e verde, la posa di un cavo elettrico sottomarino e l'estensione dell'attuale capacità di liquefazione del gas naturale. Il secondo protocollo di intenti strategici identificherà le opportunità per ridurre le emissioni di gas serra in Algeria e le migliori tecnologie per attuare tale riduzione. Questi nuovi accordi rafforzano ulteriormente la partnership tra Italia e Algeria e confermano il ruolo chiave di Sonatrach come uno dei principali fornitori europei di energia, conclude il comunicato stampa. (Ala)