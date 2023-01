Sanità: in Lombardia liste d'attesa ridotte per mammografie, tac e risonanze magnetiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atto odierno segue il primo provvedimento dello scorso novembre in cui Regione Lombardia aveva già individuato, attraverso un monitoraggio effettuato dalla Direzione Generale Welfare, le 10 prestazioni ambulatoriali che necessitano di un miglioramento dei tempi. Nel dettaglio, prima visita oculistica, prima visita dermatologica, eco (color) dopplergrafia cardiaca, ecografia bilaterale della mammella, ecografia addome completo, prima visita ortopedica, eco (color) doppler dei tronchi sovraaortici, prima visita cardiologica, prima visita endocrinologica/diabetologica e prima visita neurologica (neurochirurgica). Sono stati messi a disposizione in 20 giorni 180 mila slot aggiuntivi per le dieci prestazioni. Ricontattati 23 mila cittadini con appuntamento prenotato fuori soglia tra gennaio e giugno. Di questi, ottomila hanno ricevuto l'appuntamento entro la fine di gennaio. Pertanto, per gli esami con priorità B (entro 10 giorni) è aumentata di 6 punti la percentuale di appuntamenti garantiti (passando da 49 per cento a 55 per cento) e per la priorità D (entro 30 giorni) di 9 punti (da 45 per cento a 54 per cento). Regione Lombardia, in questo modo, prevede l'aumento delle disponibilità di slot per l'erogazione della singola prestazione, per garantire un volume pari all'erogato dello stesso mese del 2019 incrementato del 10 per cento; l'aumento delle agende trasparenti prenotabili e l'ottimizzazione da parte delle strutture sanitarie della propria capacità organizzativa (Com)