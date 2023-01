Veneto: Gerotto (Ance), fiducia in magistratura per inchiesta su tangenti a Santa Maria di Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina sono state annunciate sei ordinanze cautelari di arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine riguardante la presunta corruzione sottoforma di tangenti per ottenere la possibilità di costruire sul terreno di una casa di riposo di Santa Maria di Sala, nel veneziano. La notizia "mi coglie di sorpresa”, ha sottolineato Alessandro Gerotto, presidente di Ance Padova, commentando i risvolti dell'inchiesta che vedrebbero coinvolti anche due imprenditori edili del padovano. “Non entro peraltro nella fondatezza e rilevanza di questioni e coinvolgimenti che non conosco e che saranno oggetto di attenta valutazione da parte dell'Autorità giudiziaria chiamata a svolgere il proprio ruolo istituzionale a salvaguardia dei principi di legalità”, ha proseguito. “Esprimo quindi la mia piena fiducia nella magistratura, auspicando l'estraneità del collega Mauro Cazzaro cui va peraltro la mia umana solidarietà in attesa che venga fatta chiarezza sui fatti", ha concluso. (Rev)