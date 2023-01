Scuola: "Il libro come cura" arriva a Roma, coinvolti 150 nidi della Capitale e 300 educatrici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea della Fondazione De Agostini, quindi, va esattamente in quella direzione e per questo li ringrazio per averci voluto coinvolgere e per aver messo questa progettualità a disposizione delle educatrici di Roma Capitale: per chi vorrà aderire sarà una occasione di sicuro accrescimento", conclude Pratelli. "Il libro come cura è un progetto che nasce dal desiderio di aiutare i bambini e le bambine a esprimere il loro mondo interiore fatto di emozioni, a volte incerte e confuse" afferma Chiara Boroli, Presidente di Fondazione De Agostini. "Pensiamo che i libri siano uno strumento importante per aiutare genitori ed educatori a entrare in comunicazione con i piccoli. Partito a Milano e Novara, dopo due anni il progetto è diventato per Fondazione De Agostini un intervento programmatico che intendiamo portare in molte altre città. Ringrazio l'Assessora Claudia Pratelli e il Comune di Roma per aver accolto con entusiasmo questa iniziativa e per averci supportato collaborando alla realizzazione del progetto sul territorio romano". (Com)