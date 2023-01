Giornalisti: Figec, nuovo contratto nazionale in dirittura d’arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta esecutiva della Figec, il nuovo sindacato dei giornalisti e di tutti gli operatori della comunicazione e dell'editoria, ha elaborato le proposte migliorative per il nuovo Contratto nazionale per il lavoro giornalistico e la comunicazione Figec Cisal – Uspi, che assorbirà il Protocollo Uspi-Cisal, già leader nelle principali testate dell’informazione online, che garantisce sostenibilità alle aziende e diritti e tutele ai lavoratori. La giunta esecutiva - si legge in una nota - ha inoltre confermato per il 2023 le quote associative per i non contrattualizzati, che rimangono fissate in 50 euro l’anno. Accogliendo la richiesta di numerosi colleghi, è stata invece istituita la trattenuta sindacale sulla busta paga nella misura dello 0,15 per cento. La giunta esecutiva della Figec ha, inoltre, provveduto ad affidare i primi incarichi per il coordinamento e l’organizzazione delle attività federali e ha proceduto alla nomina dei colleghi incaricati di organizzare il gruppo di specializzazione dei cronisti, settore di particolare rilevanza in questo momento, a causa delle forti limitazioni impresse al diritto di cronaca. Nei prossimi giorni verranno affidati altri incarichi operativi insieme alla nomina dei primi fiduciari provinciali, nel rispetto della scelta di essere un sindacato fortemente ancorato nel territorio, che raccoglie le istanze ed è vicino anche all’ultimo dei lavoratori. Gli iscritti alla Figec possono, inoltre, beneficiare in tutta Italia di consulenza e assistenza, soprattutto fiscale, tributaria e previdenziale, per il disbrigo delle pratiche burocratiche, la compilazione della dichiarazione dei redditi o del modello Isee, la soluzione ai dubbi legati all’interpretazione delle norme e delle leggi vigenti. Sono stati anche siglati accordi di convenzione con numerose aziende esterne per consentire agli iscritti e ai propri familiari di accedere a prodotti e servizi a condizioni agevolate.(Rin)