Equo compenso: Sisto (Giustizia), funzione di controllo degli Ordini anche su prestazioni non ordinistiche

- "Attendiamo giovedì alla Camera il testo relativo alla legge sull'equo compenso per i professionisti dopo l'approvazione unanime in Commissione Giustizia. Si tratta di un testo sicuramente migliorabile ma bisogna spingere per approvarlo nel più breve tempo possibile per dare un primo segnale concreto di attenzione. Per questo occorre un rigoroso controllo delle procedure parlamentari per evitare nuove sorprese dopo che, nella scorsa legislatura, non si riuscì ad arrivare al traguardo davvero per poco, nonostante l'ampia convergenza tra partiti. Sicuramente lavoreremo per affidare un'alta sorveglianza agli Ordini anche sulle prestazioni non ordinistiche, in modo da poter controllare la regolarità nell'affidamento degli incarichi, stanando al tempo stesso gli esercizi abusivi della professione". Lo ha dichiarato Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia, nel corso del sesto Forum nazionale dei Commercialisti e Revisori contabili in corso a Milano.(ren)