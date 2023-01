Burkina Faso: portavoce governo conferma di aver chiesto ritiro truppe francesi entro un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare del Burkina Faso ha confermato di aver chiesto la partenza delle truppe francesi dal Burkina Faso entro un mese. In un'intervista all'emittente statale "Rtb", il portavoce del governo Jean-Emmanuel Ouedraogo ha dato così conferma della notizia che era circolata nelle ultime ore. "Quello che denunciamo è l'accordo che consente alle forze francesi di essere presenti in Burkina Faso. Non si tratta della fine delle relazioni diplomatiche tra Burkina Faso e Francia", ha detto il portavoce. "Le forze francesi sono basate a Ouagadougou su richiesta del Burkina Faso e delle sue autorità. Questa denuncia è nell'ordine normale delle cose, è prevista nei termini dell'accordo militare", ha proseguito, aggiungendo che la denuncia degli accordi lascia un mese di tempo alla Francia "per aderire a questa richiesta". Il Burkina ospita attualmente un contingente di quasi 400 forze speciali francesi, la forza Sabre. La notizia era stata anticipata sabato scorso dall'agenzia di stampa statale burkinabé "Aib" e rilanciata ieri da fonti di stampa francesi che citavano una lettera inviata dal ministero degli Esteri burkinabé a Parigi e datata mercoledì scorso. Interpellato al riguardo durante la conferenza stampa tenuta ieri all'Eliseo insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron aveva invitato i media alla "prudenza" sostenendo che ci sia "grande confusione" e affermando che il leader della giunta militare Ibrahim Traore debba ancora prendere una posizione pubblica al riguardo. "Stiamo aspettando chiarimenti da parte del signor Traore", ha detto ai giornalisti. (segue) (Res)